Экс-зампреда Центробанка арестовали по делу о крупной растрате

Бывшего заместителя председателя Центрального банка России и заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко арестовали на два месяца. Его отправили в СИЗО по делу о крупной растрате.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Тверском суде Москвы.

«Тверским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании Корищенко меры пресечения в виде заключении под стражу до 16 августа», — уточнил собеседник.

Подробности уголовного дела не раскрываются. Агентство уточнило, что пока не получило подробных комментариев от следователей и адвокатов Корищенко. Однако в РАНХиГС заявили, что возбужденное против профессора дело никак не связано с его работой в высшем учебном заведении. По данным агентства, ему грозит до 10 лет заключения.

На сайте вуза сказано, что Корищенко имеет степень доктора экономических наук и профессора. С 2002 по 2008 год он занимал пост заместителя председателя Центробанка. Сейчас Корищенко числится заведующим кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.