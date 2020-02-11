Экс-замначальника свердловской колонии стал заведующим детсадом
В Свердловской области бывшего замначальника исправительной колонии № 16 Андрея Гайдукова назначили директором детсада № 44 в Краснотурьинске. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на правозащитника Алексея Соколова.
«Андрей Гайдуков — прекрасный организатор, практик-хозяйственник, имеющий два высших образования, честный и порядочный человек», — заверил глава пресс-службы регионального управления ФСИН Александр Левченко.
По его словам, благодаря таким людям, как Гайдуков, у области появляются хорошие возможности для развития. Левченко добавил, что многие экс-сотрудники ФСИН руководят министерствами, лечат людей и работают в народном хозяйстве. Тот же Гайдуков после работы в исправительной колонии продолжил карьеру в администрации Нижней Туры.