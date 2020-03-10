Экс-замглаву ФСИН признали виновным в растратах 155 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы огласил обвинительный приговор экс-заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову. Его подозревают в растрате при заключении контактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов на общую сумму в 155 миллионов рублей.

«Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных с использованием своего служебного положения», — заявила судья Наталья Чепрасова. Ее процитировало РИА «Новости».

Кроме бывшего замглавы УФСИН, по делу проходят заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов. Все — с приставкой «бывший».

В июле 2019 года Коршунов уже получил семь лет колонии. Гагаринский суд Москвы признал его виновным в растрате более 263 миллионов рублей из казны. Генерал попался на афере с госконтрактами на изготовление обуви. Кроме срока заключения, подсудимого также приговорили к штрафу в 900 тысяч рублей.