Экс-замгенсека ООН: давно пора реформировать Совбез организации

«Он (Совбез ООН — прим. ред.) должен отражать реалии современного дня и включать в себя ведущие государства мира и Индию, безусловно. Этот вопрос уже давно висит», — напомнил Орджоникидзе.

По его мнению, включение Индии было бы справедливым решением с точки зрения ответственности за поддержание безопасности в современном мире.

Дипломат обратил внимание на напряженное состояние, в котором находятся отношения между членами Совбеза ООН. По словам Орджоникидзе, среди стран-участников организации доминируют западные государства. Однако вес незападного мира становиться все более заметным, поскольку его интересы отстаивают Китай и Россия.

«Эффективный Совбез ООН — это когда отношения между государствами, которые являются его членами, строятся на нормальных отношениях, а именно взаимопонимании и доверии», — заметил специалист.