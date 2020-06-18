Экс-заместитель Никиты Белых подал на Навального заявление в ФСБ

«Я рассчитываю, что по этому заявлению будет дана правовая оценка и будет возбуждено уголовное дело», — поделился Карнаухов.

Он признался, что не желает оппозиционеру длительных сроков. По его мнению, основатель ФБК должен понять, что политическая деятельность в стране должна осуществляться беспрепятственно и свободно, но «исключительно в рамках действующих правовых норм».