Экс-заместитель Никиты Белых подал на Навального заявление в ФСБ
Бывший заместитель губернатора Кировской области Сергей Карнаухов подал в ФСБ заявление, в котором попросил проверить на предмет экстремизма одно из высказываний Алексея Навального. Об этом сообщил RT.
«Я рассчитываю, что по этому заявлению будет дана правовая оценка и будет возбуждено уголовное дело», — поделился Карнаухов.
Он признался, что не желает оппозиционеру длительных сроков. По его мнению, основатель ФБК должен понять, что политическая деятельность в стране должна осуществляться беспрепятственно и свободно, но «исключительно в рамках действующих правовых норм».