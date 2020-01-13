    13 января 2020, 12:44

    Экс-участник «Уральских пельменей» решил бросить юмор

    Артур Блянихов

    Бывший участник популярного проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников признался на своей странице в Instagram, что решил бросить юмор. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По словам Мясникова, он намерен переключиться на создание романтических роликов, поскольку у него это получается лучше.

    «Пишите, кому что снять. Выезжаю», — написал артист.

    В подтверждение своих слов он выложил видео, на котором девушка в белой простыне под романтическую песню выходит на балкон. Подписчики Мясникова узнали в героине ролика супругу артиста.

    «Вообще пора уже со всем заканчивать. Не мальчик уже по сцене скакать», — отреагировали пользователи соцсетей.