Экс-участник «Уральских пельменей» решил бросить юмор

По словам Мясникова, он намерен переключиться на создание романтических роликов, поскольку у него это получается лучше.

«Пишите, кому что снять. Выезжаю», — написал артист.

В подтверждение своих слов он выложил видео, на котором девушка в белой простыне под романтическую песню выходит на балкон. Подписчики Мясникова узнали в героине ролика супругу артиста.

«Вообще пора уже со всем заканчивать. Не мальчик уже по сцене скакать», — отреагировали пользователи соцсетей.