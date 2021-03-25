Экс-таможенника осудили за взяточничество в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстал бывший сотрудник таможни, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина вносил в базу данных таможни ложную информацию об экспорте 51 партии табачных изделий. На самом деле товар оставался в стране для дальнейшего сбыта. В общей сложности бывший таможенник получил за свои «услуги» свыше 170 тысяч долларов. Следующие семь лет осужденный проведет в колонии строгого режима.