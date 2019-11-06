Экс-супруга Цеповяза впала в кому перед судом

«Фигурантка дела впала в кому, назначенное на среду судебное заседание предварительно отложено до 14 ноября», — подтвердили в суде.

Рэкет по-кубански: банду Цапка связали с еще одним преступлением Подробнее

Полиция ранее, 29 июня, задержала Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего. Их подозревают в вымогательстве около 70 миллионов рублей. Преступный умысел родственники пытались реализовать в 2010 году, когда банда Цапка была еще сильна и гремела в регионе, наводя ужас на предпринимателей и других местных жителей. Теперь пострадавший предприниматель обратился к правоохранителям.

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону 30 июня арестовал Стришнюю. Защита просила отпустить ее домой в связи с плохим состоянием здоровья.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в ряде тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его отправили за решетку на 19 лет. Позже, в январе 2019 года, суд постановил взыскать с осужденного более четырех миллионов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи, которая подала на развод с бандитом.