Экс-супруга российского миллиардера Ахмедова подала в суд на их общего сына

В 2016 году Татьяна Ахмедова получила более 450 миллионов фунтов стерлингов от своего бывшего супруга российского олигарха Фархада Ахмедова.

Теперь Татьяна считает, что ее 27-летний сын Темур помогает отцу скрывать активы от британских властей. Сам же молодой человек с утверждениями матери категорически не согласен. На его сторону встал отец Фархад Ахмедов.

В ходе рейда в лондонской квартире Темура в октябре было изъято 58 электронных устройств, четыре из которых, как показывают судебные документы, содержали информацию, имеющую отношение к делу.

По словам судьи, существуют «явные доказательства» того, что у Темура были «компрометирующие документы», и «реальная вероятность» того, что он уничтожит их, если рейд не будет проведен.

Также по его словам, действия молодого человека могут «нанести серьезный ущерб» возможности его матери «продолжить судебное разбирательство и получить решение, на которое она, по ее утверждениям, имеет право».

The Times со ссылкой на источники, близкие к Темуру, сообщила, что рейд проходил 10 часов.

Очевидцы происходящего, которые живут по соседству с Темуром, наблюдали, как сотрудники правоохранительных органов в масках и перчатках часами обыскивали собственность мужчины и окрестности.

В ходе обысков были также осмотрены подземная автостоянка и винный погреб. Правоохранители искали какие-либо доказательства того, что Темур помог своему отцу предотвратить конфискацию его денег британскими судами.

Фархад Ахмедов развелся с Татьяной 19 лет назад. Это произошло после того как женщина призналась в нескольких изменах, рассказывал Ахмедов в интервью РБК. В браке они состояли с 1993 года, тогда же и приобрели дом в Лондоне.