Экс-супруга Джигарханяна рассказала, что могло повлиять на здоровье артиста

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что беспокоится о его самочувствии. Недавно СМИ писали, что у артиста случился инсульт. В театре Джигарханяна информацию опровергли.

Пианистка в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявила, что не может связаться с экс-супругом. Цымбалюк-Романовская считает, что родственники не дают ему телефон.

«Он после развода пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась», — пояснила бывшая жена Джигарханяна.

По ее словам, менять образ жизни актеру было нельзя. Вопреки этому его «перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок». В театре Джигарханян не появлялся около двух лет и давно не выходил из дома.

«Джигарханяну нужно было просто жить в спокойном состоянии и работать. <…> Я думаю, что это тоже привело к ухудшению здоровья», — заключила Цымбалюк-Романовская.

Накануне стало известно, что Армена Джигарханяна якобы госпитализировали в одну из частных клиник из-за инсульта. Директор театра под руководством артиста Елена Гильванова не подтвердила эти сведения.