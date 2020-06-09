Экс-супруга Джигарханяна рассказала, что могло повлиять на здоровье артиста
Пианистка в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявила, что не может связаться с экс-супругом. Цымбалюк-Романовская считает, что родственники не дают ему телефон.
«Он после развода пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась», — пояснила бывшая жена Джигарханяна.
По ее словам, менять образ жизни актеру было нельзя. Вопреки этому его «перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок». В театре Джигарханян не появлялся около двух лет и давно не выходил из дома.
«Джигарханяну нужно было просто жить в спокойном состоянии и работать. <…> Я думаю, что это тоже привело к ухудшению здоровья», — заключила Цымбалюк-Романовская.
Накануне стало известно, что Армена Джигарханяна якобы госпитализировали в одну из частных клиник из-за инсульта. Директор театра под руководством артиста Елена Гильванова не подтвердила эти сведения.