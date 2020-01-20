    20 января 2020, 18:08

    Экс-супруга боевика вспомнила о прошлой жизни

    Ольга Ситникова

    Девушка в возрасте 21 года сбежала от бывшего мужа-террориста. Она решила раскрыть свою историю журналистам. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации «Царьграда», Амина (имя изменено) рассказала, что ее мать после смерти супруга стала участницей группировки радикальных исламистов. Она также вспомнила, что в 13 лет ее оповестили о предстоящей свадьбе. Муж был боевиком, но относился к Амине по-доброму. Спустя год после женитьбы он погиб.

    «Мне сразу же начали искать нового жениха. На этот раз я почувствовала неладное, но что именно — даже не догадывалась. Мне помог интернет», — рассказала она.

    В Сети девушка прочитала о преступных бандах террористов-смертников и поняла, что сама невольно оказалась в одной из них. Так, Амина решила сбежать в Москву в 14 лет и остановиться в детском доме. Однако позже выяснилось, что правоохранительные органы давно наблюдали за ней.

    «Об этом я узнала только в детдоме. Мой побег удался благодаря спецмиссии, которая тогда была организована на Северном Кавказе», — пояснила Амина.

    В течение трех лет после побега девушка проходила реабилитацию, а потом попала в новую семью. Теперь она получила образование и снова вышла замуж.

    В сентября 2013 года мать Амины убили в перестрелке.