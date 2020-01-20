Экс-супруга боевика вспомнила о прошлой жизни

По информации «Царьграда», Амина (имя изменено) рассказала, что ее мать после смерти супруга стала участницей группировки радикальных исламистов. Она также вспомнила, что в 13 лет ее оповестили о предстоящей свадьбе. Муж был боевиком, но относился к Амине по-доброму. Спустя год после женитьбы он погиб.

«Мне сразу же начали искать нового жениха. На этот раз я почувствовала неладное, но что именно — даже не догадывалась. Мне помог интернет», — рассказала она.

В Сети девушка прочитала о преступных бандах террористов-смертников и поняла, что сама невольно оказалась в одной из них. Так, Амина решила сбежать в Москву в 14 лет и остановиться в детском доме. Однако позже выяснилось, что правоохранительные органы давно наблюдали за ней.

«Об этом я узнала только в детдоме. Мой побег удался благодаря спецмиссии, которая тогда была организована на Северном Кавказе», — пояснила Амина.

В течение трех лет после побега девушка проходила реабилитацию, а потом попала в новую семью. Теперь она получила образование и снова вышла замуж.

В сентября 2013 года мать Амины убили в перестрелке.