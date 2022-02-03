Экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью

Дочь бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева заявила, что вместе с отцом находится за границей. При этом она не стала называть конкретную страну.

«Да, я с отцом, мы не в России. Находимся за границей», — сказала Алия Янгулбаева РИА «Новости»,

Ранее Квалификационная коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности. Участники заседания проголосовали тайно. После подсчета голосов выяснилось, что решение коллегия приняла единогласно. Председатель Совета судей республики Алавдина Гардалоева отметила, то действия Янгулбаева «несовместимы с высоким статусом судьи в отставке».

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в мессенджере ссылку на расследование против семьи Янгулбаева. В документах говорилось, что сыновья бывшего судьи Ибрагим и Байсангур открыли радикальный канал в Сети, в котором призывали жителей Чечни к террористической и экстремистской деятельности.

Религиозные деятели, главы общин и молодежь вышла на несанкционированный митинг в Грозном. Они призвали наказать семью Янгулбаева.