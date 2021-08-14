Экс-спортсменка в России пришла на встречу с флагом США

Российская легкоатлетка и мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова носит звание почетного гражданина Набережных Чернов. Тренировалась она в этом городе, но переехала в американский Джексонвилл (Флорида). Во время визита на малую родину спортсменка пришла на встречу с мэром с браслетом в виде американского флага.

Из-за надетого аксессуара Султанову-Жданову газета «Челнинские известия» назвала патриотом уже другой страны.

Тем не менее легкоатлетка обратилась к главе Набережных Челнов Наилю Магдееву с просьбой расширить в историко-краеведческом музее города спортивный сектор. По ее мнению, «он заслуживает более широкого масштаба и внимания».

Фирая Султанова-Жданова выступала на Олимпийских играх 1996 года, но не смогла выйти в финал.

Теннисистка Мария Шарапова в феврале 2020 года завершила свою спортивную карьеру. В детстве она переехала в США, но сохранила российское гражданство и выступала за сборную России на Кубке Федерации.