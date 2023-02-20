Общество 20 февраля 2023, 21:21 Экс-спикер парламента территории в Прикамье скончался

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На 74-м году из жизни ушел бывший председатель земского собрания Осинского округа Иван Самков. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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Самков окончил Пермский сельскохозяйственный институт им. Д. Н. Прянишникова в 1971 году по специальности «инженер-механик». После окончания вуза он преподавал в Осинском зооветеринарном техникуме, а позднее занял пост директора учреждения. С середины 90-х годов Самков избирался депутатом земского собрания Осинского района в течение четырех созывов. Отмечается, что он заслужил доверие избирателей своей активной общественной деятельностью и неравнодушием.