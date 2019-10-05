Экс-совладельца «Теремка» попросили заочно арестовать

«Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Романа Яковлевича Фукса 11 октября, в 10:00 по Москве», — рассказал представитель суда.

Столичная полиция объявила Фукса в розыск, сообщило агентство со ссылкой источник, близкий к следствию. Фуксу грозит статья «Мошенничество в особо крупном размере» из-за застройки одного из домов на Мытной улице.

Роман Фукс — совладелец нескольких компаний, в частности, «Теремка» и «Олтэра» в 2010–2013 годах.

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Жилищный комплекс Sky House на Мытной улице в Москве начали строить в 2008 году, напомнило агентство. Возведением здания занималась компания «Олтэр». В конце ноября 2018-го было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика — ООО «Олтэр». Потерпевшими признали участников долевого строительства, которые вложили финансы в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса стороны заключили около 400 договоров.

Строители возвели Sky House, но его так и не ввели в эксплуатацию. В связи с этим, по версии следствия, обязательства перед дольщиками жилого комплекса не исполняются с 2014 года. Деньги дольщиков перешли к ООО «Олтэр», там их потратили не по назначению. Поэтому должностные лица рассматривают версию о «нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки».