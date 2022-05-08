Экс-советник Путина заявил, что Запад готовит госпереворот в России

Запад под предводительством США готовит госпереворот в России. Такое заявление сделал академик РАН Сергей Глазьев в Telegram-канале.

Ранее ученый занимал пост советника президента РФ Владимира Путина.

«Готовится государственный переворот. Готовится свержение Путина. Америка не жалеет на это средств, а в стране есть люди, готовые это совершить. Сейчас в России ведется информационная война против России и против Путина», — заявил Глазьев.

Он отметил, что российский лидер выводит страну из-под западного гнета, а сам освобождается от влияния олигархов. По мнению Глазьева, это и стало причиной недовольства США. Он заявил, что американские власти приложат все усилия для того, чтобы расколоть российское общество, увеличить недовольство Путиным и привести страну к госперевороту.

Глазьев призвал не поддаваться на провокации Запада. Он сказал, что в стране сложилась острая ситуация и сейчас крайне важно поддержать президента, а также сохранить государство, мир и стабильность.