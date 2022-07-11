Экс-советник Путина Клименко выступил за смягчение штрафов за утечки данных

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко поддержал смягчение наказания за утечку персональных данных для компаний. Об этом написало ИА НСН.

По его словам, сейчас главное определить, какие требования должны в принципе предъявляться к бизнесу.

«Для того, чтобы наказывать компании, нужно выпустить какие-то формальные требования. Как у пожарников: должен быть огнетушитель и так далее. У нас таких историй нет и просто наказывать компании за то, что по техническим причинам или из-за DDoS-атак произошли утечки, бессмысленно. Любое наказание преследует цель стимулирования, а у нас пока нет понятия требований к компаниям для сохранения персональных данных. Поэтому позиция Минцифры крайне разумна, логично действовать постепенно», — сказал он.

Клименко добавил, что в России необходимо выработать условия для того, чтобы компании могли исполнять решения и не нести ответственность во время непредвиденных ситуаций.

Ранее стало известно, что Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. Обсуждается возможность снижения размера штрафов за первый инцидент.