Экс-советник президента РФ Клименко объяснил, почему «Яндекс» захотел продать «Новости»

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рассказал, по какой причине компания «Яндекс» захотела продать «Новости» и «Дзен». Об этом написало ИА НСН.

Эксперт считает, что компания таким образом захотела обезопасить себя от политических рисков и сохранить свое положение на бирже.

«Это не резкое изменение. Это давняя история: с момента появления „Яндекс.Новостей“ к „Яндексу“ были регулярные претензии, им приходилось оправдываться публично, говорить, что у них работают независимые роботы, все веселились по этому поводу <…>. Я не уверен, что „Яндекс“ испытывает большую радость [из-за сделки]. Это около 12% всех рекламных площадей, никто не хочет их отдавать. Но этот проект оказался слегка токсичным. „Яндексу“ проще снять с себя риски политических обвинений в поддержке той или другой стороны», — объяснил он.

Ранее стало известно, что «Яндекс» и VK сообщили о достижении соглашения по купле-продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Подробности сделки пока разглашены не были.