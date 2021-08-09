Экс-советник Ельцина предложил создать музей имени Ковалева

Государственный деятель, бывший советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай предложил сделать в офисе уполномоченного по правам человека России музей имени первого уполномоченного Сергея Ковалева. Об этом рассказала «Газета.ru».

«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалева, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Все это легко цифруется и будет жить в интернете», — отметил Шахрай.

Помимо мемориального кабинета, Шахрай предложил создать сайт с работами Ковалева. По его словам, он мог бы стать дискуссионной площадкой по конституционным вопросам для ученых, политологов и студентов.

Ранее стало известно, что один из авторов российской Конституции Сергей Ковалев умер в понедельник, 9 августа, на 92-м году жизни.