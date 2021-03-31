Экс-сотрудница штаба Навального рассказала о работе в проекте

Бывшая сотрудница штаба Алексея Навального Алена Нарвская рассказала «Газете.ru» о тяжелом опыте, который она получила за время работы в этом проекте.

«Меня поразило то, что мы боролись против того, подобием чего мы являлись сами. Например, мы боролись против кумовства. Алексей все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое», — цитирует Нарвскую RT.

По ее словам, правыми руками Навального были его ближайшие друзья, чье мнение «было негласным правилом существования в штабе». Она добавила, что в организации с мнением рядовых сотрудников не считались.