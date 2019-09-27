  • Экс-сотрудница клиники захотела продать снимки Заворотнюк

    27 сентября 2019, 15:54

    Наза Салех Захи

    Бывший медперсонал клиники, где находится Анастасия Заворотнюк, может «слить» фото и видео больной актрисы СМИ. Об этом порталу StarHit сообщила женщина, пожелавшая остаться неизвестной.
    Экс-сотрудница клиники захотела продать снимки Заворотнюк

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    «У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год», — заявила она.

    Женщина уточнила, что не работает в этом медучреждении с 27 сентября. Свой эксклюзивный материал она готова отдать прессе за вознаграждение. При этом какую сумму хочет получить собеседница издания, не уточняется.

    Первые сообщения о серьезной болезни «прекрасной няни» стали появляться еще в августе. А в середине сентября стало известно, что Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник. По неподтвержденной информации, врачи обнаружили у нее рак мозга. Однако родственники никаких комментариев не дают.

    На прошлой неделе телеведущий и друг актрисы, Сергей Майоров, сообщил, что Анастасия перенесла две операции. Ее состояние остается тяжелым, но у врачей появилась «надежда, что все обойдется».