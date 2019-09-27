Экс-сотрудница клиники захотела продать снимки Заворотнюк

Дочь Заворотнюк попросила оставить семью в покое Подробнее

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год», — заявила она.

Женщина уточнила, что не работает в этом медучреждении с 27 сентября. Свой эксклюзивный материал она готова отдать прессе за вознаграждение. При этом какую сумму хочет получить собеседница издания, не уточняется.

Первые сообщения о серьезной болезни «прекрасной няни» стали появляться еще в августе. А в середине сентября стало известно, что Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник. По неподтвержденной информации, врачи обнаружили у нее рак мозга. Однако родственники никаких комментариев не дают.

На прошлой неделе телеведущий и друг актрисы, Сергей Майоров, сообщил, что Анастасия перенесла две операции. Ее состояние остается тяжелым, но у врачей появилась «надежда, что все обойдется».