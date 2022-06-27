Экс-сотрудников IKEA уличили в перепродаже товаров со скидками «для своих»

IKEA устроила распродажу товаров среди сотрудников в связи с уходом из России. Предприимчивые работники выставили покупки в соцсети с целью продажи третьим лицам. Об этом рассказали авторы Telegram-канала Shot.

Зарубежная сеть магазинов товаров для дома снизила конечную стоимость товаров минимум на 15%. Размер скидки зависит от финальной суммы в чеке. Такое предложение пока доступно только для бывших сотрудников компании — доступ к распродаже открывали только при наличии регистрации.

При этом IKEA запретила пристройство товаров со скидками в третьи руки. Согласно постановлению руководства компании, приобретенные со скидкой вещи можно использовать только в своем доме.

Однако не все бывшие сотрудники компании последовали инструкции. Часть из них уже выставили на продажу комоды, диваны и шкафы. Не остались в стороне и «рядовые» жители России. Они оставляли в соцсетях сообщения о поиске работников зарубежной компании, чтобы через них приобрести нужную продукцию.

Россияне, не являющиеся сотрудниками IKEA, также смогут купить товары со скидкой. Для них доступ к распродаже откроют 1 июля.

IKEA 15 июня объявила о сокращении бизнеса в России. Об этом сообщил RT. Компания продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.