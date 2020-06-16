Экс-сотрудники eBay отправляли недовольным блогерам насекомых

По данным Минюста США, всех шестерых работников, принимавших участие в рассылке, уволили. Им предъявлены обвинения в виртуальном преследовании пары, которая ведет блог о крупных компаниях, которые занимаются онлайн-продажами, и иногда критикует их.

Обвинители отмечают, что один из сотрудников, занимавший руководящую должность, поручил подчиненным «анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно» до тех пор, пока блогеры не перестанут плохо отзываться о eBay.

Компания принесла паре свои публичные извинения.

«eBay приобщает своих сотрудников к высоким стандартам поведения и этики и будет продолжать принимать соответствующие меры для обеспечения соблюдения этих стандартов», —заявили в компании.