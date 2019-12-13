  • Экс-сотрудника детдома под Калининградом заподозрили в насилии над детьми

    13 декабря 2019, 19:40

    Алена Макаренко

    Бывшего сотрудника детского дома в Калининградской области заподозрили в насилии над несовершеннолетними воспитанниками. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, сообщило РИА «Новости».

    Информация о насилии дошла до ведомства «очень необычно», отметила она. Бывшего сотрудника детдома задержали 13 декабря. До этого он лично писал Кузнецовой с просьбой защитить его от незаконного увольнения. Аппарат уполномоченного сразу же связался с региональными ведомствами.

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    В социальном учреждении прошли проверки, рассказала уполномоченная по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко. Выяснилось, что подозреваемый в ноябре угрожал воспитанникам, шантажировал их. Кроме того, он может быть замешан в подстрекательствах к использованию нецензурной лексики и в действиях, носящих сексуальный характер по отношению к некоторым несовершеннолетним.

    Материалы переданы в следственный комитет, отметила «Газета.ru». Правоохранители нашли всех потерпевших. Возбуждены уголовные дела.