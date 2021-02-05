Экс-сотрудника банка в Магаданской области осудили за хищения

По данным издания, следующие четыре года и шесть месяцев мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, которая связана с банковскими операциями в коммерческих организациях и финансово-кредитных учреждениях.