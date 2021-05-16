Экс-сотрудник МВД объяснил, как одной фразой разоблачить мошенника

Телефонные мошенники могут представиться потенциальной жертве представителями правоохранительных органов. Но понять кто именно звонит может помочь всего один вопрос, рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

По словам Игнатова, добропорядочным россиянам вряд ли будут звонить правоохранители и выяснять какие-то личные данные. Во время телефонного разговора всегда нужно просить человека полностью представиться.

«Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», — пояснил бывший оперативник радио Sputnik.

Он добавил, что можно также попросить прислать официальную повестку. Если документ придет, то нужно будет уже явиться к полицейским. Бывает так, что мошенники отвечают на все вопросы крайне убедительно, а в повестке отказывают, называя какие-то причины

«Он может ответить, что повестка долго доходит. В таком случае скажите, чтобы вам назвали адрес, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона», — отметил Игнатов.

Все правоохранители имеют рабочее место, куда может прийти человек для разъяснения вопросов. Если позвонил не мошенник, то он без колебаний назовет адрес.