Экс-солист «Землян» рассказал, как космонавты полюбили песню «Трава у дома»

Бывший вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков рассказал, как песня «Трава у дома» стала гимном российских космонавтов. Рок-музыкант сообщил об этом в интервью RT.

Скачков рассказал, что почти каждый год на День космонавтики они с музыкантами приезжали выступать в подмосковный Звездный Городок. И однажды, во время одного из таких приездов, песню «Трава у дома» оценил космонавт Сергей Крикалев, занимавший тогда пост начальника ЦПК имени Гагарина.

«Крикалев объявил, что песня хорошая и она будет гимном российских космонавтов», — поделился своими воспоминаниями музыкант.

Экс-вокалист «Землян» признался, что не помнит, когда они записали эту песню. Скачков отметил, что иногда у них было по шесть концертов, за такое время можно было устать от вечного исполнения нетленки. Но песня «Трава у дома» до сих пор звучит на концертах.

«Она как закрывала раньше наш концерт, так и сейчас закрывает», — сказал Скачков.

В преддверии 60-летия первого полета человека в космос глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил Звездный Городок, где возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.