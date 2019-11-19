Экс-солист «Иванушек International» оказался забыт поклонниками
Продюсер Андрей Загорский рассказал ИА Nation News, что бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева забыли поклонники. Вчера певцу должно было исполниться 50 лет, и на его могилу на Троекуровском кладбище в Москве пришли от силы пять человек.
«Куда делся миллион поклонников Олега Яковлева?» — задался вопросом продюсер.
По данным информагентства, артист умер два года назад. Летом 2017 года его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он умер через несколько дней после госпитализации. Певец ушел из жизни на 48-м году.