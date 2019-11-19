Экс-солист «Иванушек International» оказался забыт поклонниками

«Куда делся миллион поклонников Олега Яковлева?» — задался вопросом продюсер.

По данным информагентства, артист умер два года назад. Летом 2017 года его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он умер через несколько дней после госпитализации. Певец ушел из жизни на 48-м году.