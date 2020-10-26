Экс-схиигумена Сергия вызвали на допрос

Свердловские следователи вызвали на допрос в качестве свидетеля бывшего схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщила адвокат Светлана Герасимова в письме на имя губернатора области Евгения Куйвашева.

По словам адвоката, ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыря может пойти по силовому сценарию. В связи с этим Герасимова попросила главу региона защитить Сергия. По ее словам, сначала информация о допросе походила на фейк.

«Но после того, как следователи СУ СК Свердловской области, которые ранее допрашивали моего доверителя в качестве свидетеля по месту его проживания в монастыре, <…> обязали его явиться как свидетеля в здание следственного комитета под угрозой привода, стало ясно, что распространенная информация похожа на правду», — привело Ura.ru цитату из письма адвоката.

Герасимова отметила, что Сергий является не подозреваемым, а свидетелем. В связи с этим допрос можно было бы провести в монастыре. Более того, по указу губернатора люди старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию, а бывшему схиигумену как раз 65 лет.

«Между тем сотрудники следственного комитета сообщают мне, что для моего доверителя Ваш указ необязателен и он должен явиться на допрос <…> во что бы то ни стало», — написала адвокат.

Сергия отлучили от церкви за призыв не верить в опасность COVID-19. Из-за распространения недостоверной информации бывший схиигумен попал под административное дело.