Экс-схиигумена Сергия сравнили с модным блогером

«Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер», — обратил внимание священнослужитель.

Он напомнил, что ранее Сергий обличал виртуальное пространство, как духовно вредную территорию. Теперь же он использует Интернет, уйдя из «реального церковного общения».