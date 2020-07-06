Экс-схиигумена Сергия сравнили с модным блогером
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал письмо бывшему схиигумену Сергию Романову, в котором сравнил того с модным блогером. Об этом сообщили «Невские новости».
«Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер», — обратил внимание священнослужитель.
Он напомнил, что ранее Сергий обличал виртуальное пространство, как духовно вредную территорию. Теперь же он использует Интернет, уйдя из «реального церковного общения».