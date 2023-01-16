Общество 16 января 2023, 17:30 Экс-схиигумена Сергия потребовали приговорить к семи годам колонии Прокуратура запросила для экс-схиигумена Сергия 7 лет колонии за разжигание ненависти РИА «Новости»

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Представитель стороны обвинения на заседании 16 января запросил в Бабушкинском суде Москвы семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии бывшему схимонаху Сергию по делу о разжигании ненависти. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил признать Николай Романова (отца Сергия) виновным по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в составе организованной группы“ и назначить ему семь лет лишения свободы в колонии», — сказано в сообщении.

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Сторона обвинения также потребовала приговорить на пять лет лишения свободы помощника священника Всеволода Могучева. Последнее слова подсудимые получат на заседании, которое запланировано на 25 января.

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Романов и Могучев проходят по уголовному делу после публикации в Сети видеоматериалов с речью отлученного от церкви отца Сергия. Следствие полагает, что его высказывания возбуждали ненависть в отношении католиков и иудеев.