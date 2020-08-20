Экс-схиигумена Сергия обвинили в запугивании насельниц Среднеуральского монастыря

«До них (монахинь — прим. ред.) надо сначала довести этот указ в неискаженном виде. Мы <…> догадываемся, в каком виде сейчас эта информация до них <…> доводится, это просто страшно. Там (в монастыре — прим. ред.) пока еще переваривают этот указ и, к сожалению, наверняка дальше будут продолжать стращать сестер», — приводит агентство слова представителя епархии.

По словам собеседника, в епархию звонят родственники монахинь и сообщают, что не могут уговорить их уехать из монастыря. Насельницы сильно напуганы «злобным миром вокруг». В сохранности они себя чувствуют «только под крылом отца Сергия».

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о переводе насельниц Среднеуральского монастыря в другие женские обители региона. Монахиням понадобится время, чтобы осознать необходимость уехать оттуда, подчеркнули в епархии. Сам бывший схиигумен Сергий наотрез отказался покидать монастырь.

В июле патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии о лишении экс-схиигумена Сергия сана. Во время самоизоляции он призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации. Суд назначил штраф в размере 90 тысяч рублей.