Экс-схиигумен Сергий выступил против ватных палочек и «разврата» Поклонской

Сергий оспаривает правила, которые предписали служителям церкви на время пандемии коронавируса. Так, по его мнению, ватными палочками нельзя заменить стрючицы, так как первые не считаются священными предметами.

«Использование ватной палочки вместо стрючицы является в равной степени кощунственным делом, как и использование на проскомидии медицинского скальпеля (или хозяйственного ножа) вместо предназначенного для этой цели копия. Ибо одноразовые ватные палочки являются предметом ширпотреба, а не священными предметами», — заявил Сергий.

По его мнению, такие рекомендации, опубликованные на официальном сайте епархии, делают митрополита Кирилла «проводником ереси».

Кроме того, бывший схиигумен выступил с осуждением разводов. Он уверен, что Наталья Поклонская вышла замуж, еще будучи женой Андрея Красильникова. Причем в тексте второй муж Поклонской назван Владимиром Соловьевым, хотя она была замужем за Иваном Соловьевым.

«Разврат Поклонской был транслирован на телеканале „Спас“ в пример православным христианам», — указал Сергий.

Из-за таких трансляций он теперь считает, что сайт Екатеринбургской епархии и канал «Спас» «растлевают Церковь и общество» из-за своей «политики разврата».

Ранее Сергий пропустил несколько заседаний церковного суда. Его помощник пообещал, что бывший схиигумен ответит на обвинения публично.