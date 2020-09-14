Экс-схиигумен Сергий устроил крестный забег вокруг Среднеуральского женского монастыря. Видео

На кадрах видно, как Сергий вместе со своими сторонниками выходит на крестный ход из монастыря. Когда люди зашли в лес, ход превратился в забег. Участники мероприятия время от времени переходили с бега на шаг и обратно.

Церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить Сергия от церкви на прошлой неделе. После того, как это решение утвердит патриарх Кирилл, бывшего схиигумена будут снова звать Николай Романов. Он перестанет быть монахом.

Во время самоизоляции экс-схиигумен Сергий призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации. Суд назначил штраф в размере 90 тысяч рублей.