Экс-схиигумен Сергий открыл огромный храм на территории захваченного им монастыря

«Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Начиналось все с маленького деревянного храма, который мог вместить не больше 30 человек. Сейчас он вмещает до четырех тысяч человек», — заявил Сергий.

В храме уже прошли всенощное бдение и молебен. На кадрах видно, что на проповедь Сергия собрались десятки людей. Все они без масок стоят плотно друг к другу.

Сергия отлучили от церкви за призыв не верить в опасность пандемии коронавируса. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации. Бывший монах не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря. Вместе с ним там живут более 150 насельниц, которых обязали разъехаться по другим обителям региона.

Ранее экс-схиигумен устроил в монастыре крестный забег и танцы монахинь, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.