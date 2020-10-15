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    15 октября 2020, 18:19

    Экс-схиигумен Сергий открыл огромный храм на территории захваченного им монастыря

    Андрей Иванов

    Бывший схиигумен Сергий (Романов), которого отлучили от церкви, открыл храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы на территории захваченного Среднеуральского женского монастыря. Об этом опальный Сергий сам рассказал в опубликованном его помощником Всеволодом Могучевым видео.
    Экс-схиигумен Сергий открыл огромный храм на территории захваченного им монастыря

    «Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Начиналось все с маленького деревянного храма, который мог вместить не больше 30 человек. Сейчас он вмещает до четырех тысяч человек», — заявил Сергий.

    В храме уже прошли всенощное бдение и молебен. На кадрах видно, что на проповедь Сергия собрались десятки людей. Все они без масок стоят плотно друг к другу.

    Сергия отлучили от церкви за призыв не верить в опасность пандемии коронавируса. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации. Бывший монах не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря. Вместе с ним там живут более 150 насельниц, которых обязали разъехаться по другим обителям региона.

    Ранее экс-схиигумен устроил в монастыре крестный забег и танцы монахинь, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.