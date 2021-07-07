Экс-схиигумен Сергий благословил сбор на строительство храма в СИЗО

Экс-схиигумен Сергий благословил сбор денег на строительство храма на территории московского СИЗО-4, где сейчас находится. На территории изолятора есть только молельная комната.

Адвокат бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Светлана Герасимова рассказала, что в Москве планируется строительство трех храмов. Один из них будет возведен в СИЗО-4.

«Отец [Сергий] благословил сбор пожертвований на строительство храма», — сказала «Интерфаксу» адвокат.

Второй адвокат экс-схиигумена отметил в разговоре с агентством, что 9 июля Верховный суд России рассмотрит ходатайство замгенпрокурора РФ об изменении территориальной подсудности с суда в Верхней Пышме (Свердловская область) на любой суд города Москвы из-за опасений внешнего давления. Защита Сергия будет требовать рассмотреть дело в суде на Урале.

Бывшего экс-схиигумена Сергия задержали в декабре прошлого года. Полицейским пришлось штурмовать Среднеуральский женский монастырь, который он захватил после отлучения от церкви. Его обвиняют по нескольким статьям: склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего, нарушение права на свободу вероисповедания и о самоуправстве. Его отлучили от церкви после того, как в разгар пандемии коронавируса он призывал паству выходить на улицу и не верить в происходящее.