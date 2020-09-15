Экс-схигумену Сергию придется заплатить штраф. Суд отклонил апелляцию его адвоката

Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу о возбуждении ненависти. Бывшему монаху придется заплатить штраф в размере 18 тысяч рублей.

«Постановление [Верхнепышминского городского суда] оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказала судья в конце заседания, трансляция которого прошла во «ВКонтакте».

В конце июля Верхнепышминский городской суд признал Сергия виновным по административной статье о возбуждении ненависти и назначил ему штраф в размере 18 тысяч рублей.

На прошлой неделе церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить священника от церкви. После того как это решение утвердит патриарх Кирилл, бывшего схиигумена будут снова звать по имени — Николай Романов.

Во время самоизоляции экс-схиигумен призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации.

14 сентября Сергий устроил необычный крестный ход вокруг захваченного им Среднеуральского женского монастыря. Участники мероприятия время от времени переходили с шага на бег.