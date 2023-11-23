Общество 23 ноября 2023, 12:07 Экс-сенатор Рязанский: жизнь людей в крупных городах менее всего ориентирована на семейный уклад

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Условия современного ритма жизни россиян и массовые переезды молодежи в мегаполисы не способствуют улучшению ситуации с демографией в стране. Об этом сообщил экс-сенатор Валерий Рязанский в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, жизнь людей в крупных городах менее всего ориентирована на семейный уклад. В связи с этим регионам необходимо создавать условия, в которых жители могли бы строить жилье и заниматься прибыльной деятельностью.

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Такой ориентир госполитики сможет улучшить ситуацию с демографией. Только после решения этого вопроса стоит уже рассуждать о повышении материнского капитала и социальных пособий, отметил Рязанский.