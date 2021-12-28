Экс-сенатор Клинцевич высказался об обвинениях в адрес России

Бывший сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал обвинения в адрес России, которая якобы планирует вторжение на Украину. Кроме того, политик посоветовал Украине и США «не шутить» с Россией.

«У России в отношении ни одной страны, включая Украину, нет планов начать военную кампанию. Она к войне не готовится. И в самом Киеве подтверждают, что у них нет данных, и они не видят признаков того, что нападение готовится. Правда, отдельные люди спекулируют на теме плановых учений и перемещения техники и войск в связи с этим (ежегодно запланировано до 3,5 тысячи учений). Пытаются для непосвященных выдать это за некую подготовку российской армии, что уже просто раздражает», — сказал сенатор.

Он добавил, что Россия всегда станет на защиту своих граждан и другим странам не стоит ее провоцировать.

«Хочется сказать: господа, не шутите с Россией. У нас есть чем ответить. Российских граждан, где бы это не было, мы защитим и в обиду не дадим. Это международная практика, которую используют США, Израиль, Великобритания. Я считаю, что это вполне оправданно и поднимает авторитет страны», — уверен Клинцевич.