Экс-руководителя железнодорожного техникума осудили за взяточничество в Волгограде

Решением Красноармейского районного суда бывший и. о. директора Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций ближайшие семь с половиной лет проведет в колонии строгого режима. Он обвинялся в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

Бывший руководитель учреждения и его завотделом решили выдавать свидетельства о квалификации помощникам машиниста тепловоза тем, кто не проходил обучение. Уровень знаний соискателей также не проверялся. Свидетельство можно было получить, заплатив от 15 до 45 тысяч рублей.

Торговля документами продолжалась с ноября 2018 по ноябрь 2019 года. За это время свидетельства успели получить семь человек, пока действиями руководства техникума не заинтересовались полицейские и не было возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейшего следствия вину бывший руководитель техникума признал лишь частично.