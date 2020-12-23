Экс-руководитель публициста Бударагина не верит в то, что его смерть — это самоубийство
«Он прекрасный профессионал своего дела безусловно. Он очень хороший автор, очень глубокий, очень знающий был», — рассказал Шаравский в беседе с «360». По его словам, с погибшим публицистом они знакомы больше 10 лет.
Отвечая на вопрос о том, выносил ли среди коллег Бударагин личные проблемы, Шаравский ответил так: «не выносил личные проблемы больше, чем кто-то другой».
Шаравский также добавил, что, по его мнению, Бударагин не мог свести счеты с жизнью.
«Я знаю Мишу, и мне кажется, что не мог», — сказал собеседник «360». Он добавил, что его мнение основывается на собственном понимании характера человека.
Тело известного журналиста и публициста Михаила Бударагина было обнаружено в Москве. Труп 36-летнего Бударагина нашли около полуночи 23 декабря во дворе дома на улице Беломорская. Там живет его мать.
Михаил Бударагин до 2007 года являлся главным редактором официального сайта партии «Единая Россия». В последнее время, согласно информации из открытых источников, он возглавлял интернет-издание «Актуальные комментарии» и был обозревателем газеты «Культура».