Известный журналист и публицист Михаил Бударагин был прекрасным профессионалом своего дела и хорошим автором, рассказал «360» главный редактор сайта «Вечерняя Москва» Алексей Шаравский.

«Он прекрасный профессионал своего дела безусловно. Он очень хороший автор, очень глубокий, очень знающий был», — рассказал Шаравский в беседе с «360». По его словам, с погибшим публицистом они знакомы больше 10 лет.

Отвечая на вопрос о том, выносил ли среди коллег Бударагин личные проблемы, Шаравский ответил так: «не выносил личные проблемы больше, чем кто-то другой».

Шаравский также добавил, что, по его мнению, Бударагин не мог свести счеты с жизнью.

«Я знаю Мишу, и мне кажется, что не мог», — сказал собеседник «360». Он добавил, что его мнение основывается на собственном понимании характера человека.

Тело известного журналиста и публициста Михаила Бударагина было обнаружено в Москве. Труп 36-летнего Бударагина нашли около полуночи 23 декабря во дворе дома на улице Беломорская. Там живет его мать.

Михаил Бударагин до 2007 года являлся главным редактором официального сайта партии «Единая Россия». В последнее время, согласно информации из открытых источников, он возглавлял интернет-издание «Актуальные комментарии» и был обозревателем газеты «Культура».