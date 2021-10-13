Экс-руководитель кардиоцентра умер в Тюмени

В Тюмени скончался бывший руководитель кардиоцентра Вадим Кузнецов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на официальную страницу Тюменского кардиоцентра в «ВКонтакте».

«Коллектив Тюменского кардиологического научного центра выражает глубокие соболезнования родным, многочисленным коллегам и друзьям Вадима Анатольевича. Это огромная утрата для нас!» — отмечается в сообщении.

Вадим Кузнецов окончил медицинский институт в Новосибирске, а затем устроился работать в Бердскую центральную городскую больницу в качестве врача-терапевта. Он окончил аспирантуру в Институте терапии Сибирского отделения АМН СССР и защитил докторскую диссертацию в 1993 году. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» в 2007 году.

По данным информагентства, ранее Кузнецова осудили за хищение около пяти миллионов рублей в Тюменском кардиологическом научном центре. Он признал свою вину и вернул похищенные средства. Суд приговорил его к двум годам условно, с испытательным сроком.