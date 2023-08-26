Общество 26 августа 2023, 11:19 Экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Филатов умер в возрасте 87 лет Военкор Садулаев: умер экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Филатов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. Об этом заявил писатель и военкор Герман Садулаев в своем Telegram-канале.

Он назвал Филатова вдохновителем и организатором Международного форума молодых писателей «Липки» и отметил важность проектов политика.

Реклама

«„Липки“ — уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через „Липки“», — добавил Садулаев.

Он рассказал, что покойный был очень добр к российским писателям, в том числе к Прилепину и Шаргунову.

В Тверской области упал самолет, в котором, по предварительной информации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сотрудники американских спецслужб заявили, что сообщения о смерти предпринимателя были достоверными.