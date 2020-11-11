Экс-резидент Comedy Club объяснил, какие шутки под запретом

Каждый юморист должен понимать, что не все шутки одинаково хороши для разных аудиторий. Некоторые вещи нельзя произносить при определенных людях, заявил бывший резидент Comedy Club и шоумен Антон Лирник.

По словам комика, есть такие шутки, которые будут оскорбительны для одной аудитории, но при этом они будут совершенно уместны для других людей. Юмористы должны ощущать, какие темы можно поднимать в каждом конкретном случае.

«Анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании», — сказал Лирник в интервью певице Валерии на YouTube-канале «Между нами».

Он добавил, что артисты должны уметь фильтровать юмор.

В конце октября юмор Comedy Club раскритиковала звезда телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Он заявил, что ему не нравится чувство юмора телеведущего Ивана Урганта и шутки участников Comedy Club. По словам Солнцева, посмеяться он может только над Comedy Woman и шутками блогеров, которые обладают сейчас хорошим чувством юмора.