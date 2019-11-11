Экс-ректор ДВФУ получил 7 лет а растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вынес приговор бывшему ректору Дальневосточного федерального университета Сергею Иванцу. Он приговорен к семи годам лишения свободы за растрату.

Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Изначально прокуратура просила для экс-ректора восемь лет тюрьмы. Защита требовала оправдать его. Сам Иванец вину не признал. Адвокаты бывшего сотрудника университета уже заявили, что будут обжаловать приговор. Об этом сообщило РИА «Новости».

По делу также проходят и другие люди. Они получили как условные, так и реальные сроки заключения. Так, бывшего проректора Алексея Цхе приговорили к трем годам условно, его коллега, тоже экс-проректор ДВФУ, Виктор Атаманюк получил четыре года условно, третий экс-проректор Игорь Сиротин — два года условно.

Сотрудник ООО «Современный университет» Сергей Карлявин будет 4,5 года отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а его коллеге Никите Смурову суд назначил 3,5 года условно соответственно. С Атаманюка, Иванца, Сиротина, Цхе должны взыскать более 17 миллионов рублей ущерба.

Следствие выяснило, что в 2011 году ДВФУ и «Современный университет» подписали контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей до 2013 года включительно. В итоге третий этап работ оказался не выполнен.

С 20 августа по 11 сентября 2015 года Иванец потребовал от Цхе и Атаманюка «обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу». Позже, 15 сентября 2015 года, он дал задание главному бухгалтеру на основании этих актов с недостоверными сведениями перевести более 20 миллионов рублей на счет исполнителя.

В 2016 году в отношении Иванца открыли уголовное дело о коррупции. Ущерб составил свыше 20 миллионов рублей.