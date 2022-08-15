Экс-редактор Первого канала Овсянникова продаст собаку для оплаты штрафов

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила продать собаку и оплатить этими деньгами часть штрафов. Она объяснила такое решение тем, что, будучи под домашним арестом, не смогла обеспечить собаке должного содержания, сообщил Starhit.

«Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина. Она может отправиться к нему в любую точку России или Европы, а на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — написала она в своих соцсетях.

Она рассказала, что Тиффани Галакси Энерджи, или сокращенно Тэффи, и еще пять щенков родились в июне прошлого года. Одного пса купили хозяева из Великобритании, его сестру — из Германии, еще трое братьев остались в Москве. Марина Овсянникова объяснила, что ретриверу требуются прогулки в лесу и купание в пруду, также собака может выступать на международных дог-шоу.

На ее странице также анонсировали сбор денег. Организаторы написали, что они пойдут на содержание бывшей журналистки, но не уточнили, на что именно.

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.