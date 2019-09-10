Экс-разведчик рассказал о жестоких методах вербовки политических шпионов

Бесполезный вброс США. На «шпиона» Смоленкова оказалось всем плевать Подробнее

«Сначала спецслужба выясняет, кто знает необходимую информацию. Смотрят на моральные качества. Кто готов предать. Лакомый кусок для них — люди с доступом к информации, у которых за рубежом находятся родственники, деньги или недвижимость», — рассказал Михайлов.

Он пояснил, что на таких кандидатов легче надавить, запугав уголовным делом или арестом недвижимости. По его словам, принудить к сотрудничеству могут с помощью провокации в отношении близких. Другие согласятся в силу своей алчности или отношения к стране. По его словам, в России требуется провести чистку политического аппарата. У многих из этих людей за границей живут родственники, есть недвижимость и банковские счета.

Такие высказывания последовали после того, как СМИ подняли информацию о том, что в правительстве России несколько десятилетий работал агент ЦРУ. Так, CNN сообщило, что в 2017 году ценного агента ЦРУ эвакуировали из России. The New York Times, в свою очередь, заявила, что этим агентом мог быть экс-сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков.