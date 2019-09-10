Экс-разведчик рассказал о жестоких методах вербовки политических шпионов
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«Сначала спецслужба выясняет, кто знает необходимую информацию. Смотрят на моральные качества. Кто готов предать. Лакомый кусок для них — люди с доступом к информации, у которых за рубежом находятся родственники, деньги или недвижимость», — рассказал Михайлов.
Он пояснил, что на таких кандидатов легче надавить, запугав уголовным делом или арестом недвижимости. По его словам, принудить к сотрудничеству могут с помощью провокации в отношении близких. Другие согласятся в силу своей алчности или отношения к стране. По его словам, в России требуется провести чистку политического аппарата. У многих из этих людей за границей живут родственники, есть недвижимость и банковские счета.
Такие высказывания последовали после того, как СМИ подняли информацию о том, что в правительстве России несколько десятилетий работал агент ЦРУ. Так, CNN сообщило, что в 2017 году ценного агента ЦРУ эвакуировали из России. The New York Times, в свою очередь, заявила, что этим агентом мог быть экс-сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков.