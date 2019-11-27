Экс-работницу подмосковного фитнес-клуба обвинили в оформлении кредитов на клиентов

По данным издания, при оформлении клиентской карты фитнес-клуба мужчине пришло сообщение с кодом, которое сотрудница и попросила озвучить. Оказалось, что с его помощью мошенница могла забрать весь заем из кредитной организации. Таким образом, потерпевший «влетел» на 60 тысяч рублей. Когда он приехал в фитнес-клуб для разборок, выяснилось, что аферистку уволили.

«В итоге я написал заявление, чтобы они разобрались в ситуации, но клубу все равно, они меня уже четыре месяца динамят», — пожаловался мужчина.