Экс-работницу подмосковного фитнес-клуба обвинили в оформлении кредитов на клиентов
Житель Московской области рассказал Life, что стал жертвой необычного мошенничества. Его обманула бывшая работница фитнес-клуба, которая под видом оформления клиентской карты повесила на мужчину кредит.
По данным издания, при оформлении клиентской карты фитнес-клуба мужчине пришло сообщение с кодом, которое сотрудница и попросила озвучить. Оказалось, что с его помощью мошенница могла забрать весь заем из кредитной организации. Таким образом, потерпевший «влетел» на 60 тысяч рублей. Когда он приехал в фитнес-клуб для разборок, выяснилось, что аферистку уволили.
«В итоге я написал заявление, чтобы они разобрались в ситуации, но клубу все равно, они меня уже четыре месяца динамят», — пожаловался мужчина.