Экс-продюсера «Муз-ТВ» оштрафовали за вредную для детей информацию

Бывшего продюсера, программного директора и ведущего телеканала «Муз-ТВ» Андрея Разыграева оштрафовали на пять тысяч рублей за распространение информации, способной причинить вред детям. Решение вынес Мировой суд Москвы, передал ТАСС.

Разыграева признали виновным в административном правонарушении, предусмотренным статьей КоАП «Нарушение порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью».

В ноябре 2021 года Разыграева также оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вскоре после этого Разыграев уволился с «Муз-ТВ», но уверял, что это не связано со штрафами. Сам телеканал по той же причине оштрафовали на миллион рублей. В Басманном суде Москвы позже пояснили, что решение было принято из-за нескольких эпизодов в ходе трансляции музыкальной премии. Пропаганду гомосексуализма усмотрели в том числе в появлении на мероприятии певца Филиппа Киркорова и блогера Давы в образе молодоженов.