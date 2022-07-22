Экс-продюсер группы «Грибы» Бардаш переехал в Россию из-за угроз

Экс-продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш в последнее время жил в Грузии. Но после поступления угроз решил переехать в Россию. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

По словам экс-продюсера, недавно ему позвонили с Украины и заявили, что за ним «послали Грузинский Легион».

«Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после, в брод перешел границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый», — рассказал Бардаш.

Экс-продюсер отметил, что сейчас находится в Москве, где «спокойно, безопасно и красиво». У деятеля шоу-бизнеса много планов касательно музыки и общественной жизни. К реализации некоторых он уже приступил.

Бардаша затравили за поддержку спецоперации на Украине. Продюсер Иосиф Пригожин обратил внимание, что сейчас несогласным на Украине просто затыкают рты.